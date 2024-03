pbb Aktie News: pbb am Donnerstagvormittag fester

Blick auf pbb-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von pbb. Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 4,25 EUR.

Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 4,25 EUR. In der Spitze gewann die pbb-Aktie bis auf 4,39 EUR. Bei 4,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200.611 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gewinne von 129,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,67 EUR fiel das Papier am 16.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 13,61 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die pbb-Aktie bei 7,45 EUR.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 123,00 EUR gegenüber 123,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

pbb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von pbb rechnen Experten am 19.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,414 EUR je pbb-Aktie.

