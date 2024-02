pbb Aktie News: pbb verliert am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 4,54 EUR ab.

Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 4,54 EUR. In der Spitze fiel die pbb-Aktie bis auf 4,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.248.465 pbb-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2024 auf bis zu 4,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von pbb wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je pbb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,394 EUR fest.

