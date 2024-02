pbb Aktie News: pbb wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von pbb. Das Papier von pbb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 4,65 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte pbb-Aktie bei 4,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.284 pbb-Aktien.

Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der derzeitige Kurs der pbb-Aktie liegt somit 52,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die pbb-Aktie aus.

Am 09.08.2022 äußerte sich pbb zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pbb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 123,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem pbb 123,00 EUR erwirtschaftet hatte.

pbb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je pbb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

pbb-Aktie leichter: Deutsche Pfandbriefbank stockt Risikovorsorge für Kredite auf