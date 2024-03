pbb Aktie News: pbb am Mittag verlustreich

So entwickelt sich pbb

Die Aktie von pbb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von pbb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 4,45 EUR.

Das Papier von pbb gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 4,45 EUR abwärts. Die pbb-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,31 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 406.067 pbb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,76 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,67 EUR fiel das Papier am 16.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,57 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,45 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte pbb am 09.08.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte pbb am 14.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von pbb.

