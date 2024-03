pbb Aktie News: pbb wird am Freitagnachmittag ausgebremst

pbb im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 4,45 EUR.

Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,5 Prozent auf 4,45 EUR ab. In der Spitze büßte die pbb-Aktie bis auf 4,31 EUR ein. Bei 4,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 874.131 pbb-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 9,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 119,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.02.2024 bei 3,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die pbb-Aktie mit einem Verlust von 17,50 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,45 EUR.

Am 09.08.2022 legte pbb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

pbb wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

