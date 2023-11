pbb Aktie News: pbb mit herben Abschlägen am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 12,3 Prozent auf 5,76 EUR ab.

Die pbb-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 12,3 Prozent auf 5,76 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der pbb-Aktie ging bis auf 5,64 EUR. Bei 5,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.125.140 pbb-Aktien den Besitzer.

Bei 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (5,64 EUR). Abschläge von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,15 EUR je pbb-Aktie aus.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte pbb ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

pbb wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. pbb dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je pbb-Aktie.

