pbb Aktie News: pbb verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von pbb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 4,47 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die pbb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 4,47 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte pbb-Aktie bei 4,45 EUR. Bei 4,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 755.588 pbb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 4,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,54 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 0,950 EUR an pbb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,196 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte pbb am 09.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat pbb im vergangenen Quartal 123,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte pbb 123,00 EUR umsetzen können.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,394 EUR je Aktie in den pbb-Büchern.

