pbb Aktie News: pbb am Nachmittag mit Abschlägen

pbb im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 4,55 EUR.

Das Papier von pbb gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 4,55 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die pbb-Aktie bis auf 4,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.315.912 pbb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 4,45 EUR. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten pbb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,196 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die pbb-Aktie.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können pbb-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,394 EUR je Aktie belaufen.

