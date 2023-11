pbb Aktie News: pbb am Vormittag stärker

So entwickelt sich pbb

Die Aktie von pbb gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die pbb-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR zu.

Das Papier von pbb legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die pbb-Aktie bei 5,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten pbb-Aktien beläuft sich auf 46.637 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die pbb-Aktie derzeit noch 68,17 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,15 EUR.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 123,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von pbb wird am 14.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2024 dürfte pbb die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je pbb-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2022 aus.

