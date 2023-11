pbb Aktie News: pbb büßt am Freitagvormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von pbb gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der pbb-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 6,01 EUR.

Die pbb-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 6,01 EUR. In der Spitze fiel die pbb-Aktie bis auf 6,01 EUR. Bei 6,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16.835 pbb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 64,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die pbb-Aktie 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,15 EUR für die pbb-Aktie aus.

Am 09.08.2022 legte pbb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte pbb ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat pbb mit einem Umsatz von insgesamt 123,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von pbb rechnen Experten am 11.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je pbb-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2022 aus.

