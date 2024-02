pbb Aktie News: Anleger greifen bei pbb am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von pbb zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 4,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die pbb-Aktie bei 4,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten pbb-Aktien beläuft sich auf 450.718 Stück.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 9,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,56 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 4,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,196 EUR je pbb-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte pbb am 09.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte pbb möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,394 EUR je Aktie in den pbb-Büchern.

