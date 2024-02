pbb Aktie News: pbb am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die pbb-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,51 EUR zu.

Das Papier von pbb konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die pbb-Aktie bei 4,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.346 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der pbb-Aktie liegt somit 54,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 1,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für pbb-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,196 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

pbb veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123,00 EUR.

pbb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von pbb.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,394 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

