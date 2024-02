pbb Aktie News: pbb büßt am Dienstagvormittag ein

So bewegt sich pbb

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,59 EUR ab.

Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,59 EUR ab. Im Tief verlor die pbb-Aktie bis auf 4,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.063 pbb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,88 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 115,25 Prozent Plus fehlen der pbb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 4,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,196 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

Am 09.08.2022 äußerte sich pbb zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass pbb im Jahr 2023 0,394 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

