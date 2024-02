pbb Aktie News: pbb am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

pbb im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von pbb. Die pbb-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 4,38 EUR nach.

Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 4,38 EUR. In der Spitze fiel die pbb-Aktie bis auf 4,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 501.647 pbb-Aktien den Besitzer.

Bei 9,88 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die pbb-Aktie mit einem Kursplus von 125,36 Prozent wieder erreichen. Am 14.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der pbb-Aktie liegt somit 0,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für pbb-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,196 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. pbb dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,394 EUR je pbb-Aktie belaufen.

