pbb Aktie News: pbb mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von pbb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 10,2 Prozent auf 3,92 EUR nach.

Um 15:51 Uhr rutschte die pbb-Aktie in der XETRA-Sitzung um 10,2 Prozent auf 3,92 EUR ab. Der Kurs der pbb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,84 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,30 EUR. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.063.336 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die pbb-Aktie derzeit noch 151,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,84 EUR. Dieser Wert wurde am 15.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,04 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten pbb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,196 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte pbb am 09.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR im Vergleich zu 123,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von pbb wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass pbb im Jahr 2023 0,394 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

