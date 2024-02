pbb Aktie News: pbb am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf pbb-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von pbb. Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 4,29 EUR.

Die pbb-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 4,29 EUR abwärts. In der Spitze büßte die pbb-Aktie bis auf 4,27 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.445 pbb-Aktien umgesetzt.

Bei 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 130,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der pbb-Aktie. Am 15.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der pbb-Aktie liegt somit 0,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,196 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die pbb-Aktie.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 123,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte pbb 123,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,394 EUR je pbb-Aktie.

