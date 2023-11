pbb Aktie News: pbb verliert am Vormittag

Kurs der pbb

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,32 EUR.

Der pbb-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 6,32 EUR. Das Tagestief markierte die pbb-Aktie bei 6,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,37 EUR. Der Tagesumsatz der pbb-Aktie belief sich zuletzt auf 49.682 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die pbb-Aktie somit 36,03 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,95 EUR für die pbb-Aktie.

Am 09.08.2022 hat pbb die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 123,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem pbb 123,00 EUR erwirtschaftet hatte.

pbb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je pbb-Aktie.

