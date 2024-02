pbb Aktie News: pbb am Mittag freundlich

pbb im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von pbb. Zuletzt wies die pbb-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,90 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr sprang die pbb-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die pbb-Aktie bei 3,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.078.479 pbb-Aktien.

Bei 9,88 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 153,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der pbb-Aktie. Am 16.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,59 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

pbb-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,163 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den pbb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,393 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagmittag stärker