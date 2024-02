pbb Aktie News: pbb am Nachmittag mit KursVerlusten

pbb im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 3,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 3,70 EUR. Im Tief verlor die pbb-Aktie bis auf 3,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.051.436 pbb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 167,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der pbb-Aktie. Bei 3,67 EUR fiel das Papier am 16.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,86 Prozent würde die pbb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,163 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte pbb einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 123,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte pbb am 07.03.2024 vorlegen. pbb dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,393 EUR je pbb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

