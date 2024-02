pbb Aktie News: pbb am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von pbb gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 3,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die pbb-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 3,80 EUR. In der Spitze fiel die pbb-Aktie bis auf 3,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 440.548 pbb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 1,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,163 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die pbb-Aktie aus.

Am 09.08.2022 hat pbb die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 123,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem pbb 123,00 EUR erwirtschaftet hatte.

pbb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,393 EUR je Aktie in den pbb-Büchern.

