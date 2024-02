pbb Aktie News: pbb am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von pbb. Die Aktionäre schickten das Papier von pbb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,78 EUR.

Das Papier von pbb gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der pbb-Aktie ging bis auf 3,68 EUR. Mit einem Wert von 3,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 606.412 pbb-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 161,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.02.2024 Kursverluste bis auf 3,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,163 EUR. Im Vorjahr erhielten pbb-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die pbb-Aktie.

pbb veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR im Vergleich zu 123,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. pbb dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den pbb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,393 EUR je Aktie.

