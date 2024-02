pbb Aktie News: pbb am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von pbb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,75 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die pbb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 3,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die pbb-Aktie bei 3,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.034 pbb-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 9,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 163,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,67 EUR am 16.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,163 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der pbb-Aktie wird bei 7,70 EUR angegeben.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 123,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,393 EUR je pbb-Aktie belaufen.

