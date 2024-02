pbb Aktie News: pbb am Dienstagmittag fester

Blick auf pbb-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von pbb. Die Aktionäre schickten das Papier von pbb nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,77 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die pbb-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,77 EUR zu. Der Kurs der pbb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,80 EUR zu. Mit einem Wert von 3,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten pbb-Aktien beläuft sich auf 311.071 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der pbb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.02.2024 (3,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der pbb-Aktie wird bei 7,70 EUR angegeben.

Am 09.08.2022 legte pbb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 123,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von pbb veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte pbb die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,388 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

