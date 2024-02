pbb Aktie News: pbb am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von pbb. Im XETRA-Handel kam die pbb-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,76 EUR.

Bei der pbb-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,76 EUR. Im Tageshoch stieg die pbb-Aktie bis auf 3,80 EUR. Das Tagestief markierte die pbb-Aktie bei 3,68 EUR. Bei 3,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 496.351 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der pbb-Aktie liegt somit 61,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.02.2024 (3,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die pbb-Aktie bei 7,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte pbb am 09.08.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pbb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von pbb wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von pbb.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass pbb einen Gewinn von 0,388 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

