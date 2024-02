pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,75 EUR.

Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 1,6 Prozent auf 3,75 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die pbb-Aktie bis auf 3,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313.290 pbb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 163,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie. Bei 3,67 EUR fiel das Papier am 16.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die pbb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem pbb seine Aktionäre 2022 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 123,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte pbb die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je pbb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,388 EUR fest.

