pbb Aktie News: pbb am Vormittag mit KursVerlusten

pbb im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von pbb. Die pbb-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,79 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 3,79 EUR. Die Abwärtsbewegung der pbb-Aktie ging bis auf 3,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.325 pbb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die pbb-Aktie mit einem Kursplus von 160,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.02.2024 bei 3,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

Am 09.08.2022 hat pbb die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. pbb dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den pbb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,388 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Schwacher Handel: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein