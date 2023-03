pbb Aktie News: pbb am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von pbb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 8,14 EUR. In der Spitze büßte die pbb-Aktie bis auf 7,95 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 8,30 EUR. Bisher wurden heute 1.841.658 pbb-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 12,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (6,76 EUR). Abschläge von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,00 EUR an.

Am 09.08.2022 hat pbb die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 15.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2024 wird pbb schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass pbb einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

pbb-Aktie gewinnt: Deutsche Pfandbriefbank verzeichnet weniger Gewinn und stellt sich auch 2023 auf weniger ein

pbb-Aktie gewinnt: Hedgefonds Petrus kritisiert Deutsche Pfandbriefbank

pbb-Aktie legt zu: Deutsche Pfandbriefbank auf Suche nach neuem Aufsichtsratschef fündig

Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images