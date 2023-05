pbb Aktie News: pbb am Dienstagmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel pbb 8,64 EUR

Mit einem Wert von 8,65 EUR bewegte sich die pbb-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die pbb-Aktie bisher bei 8,76 EUR. Der Kurs der pbb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,57 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 497.171 pbb-Aktien umgesetzt.

Bei 10,67 EUR markierte der Titel am 31.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,35 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 6,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der pbb-Aktie 21,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,00 EUR.

pbb veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte pbb 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,07 Prozent auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 162,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 12.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je pbb-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images