pbb Aktie News: pbb verliert am Montagmittag

So bewegt sich pbb

Die Aktie von pbb gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von pbb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 3,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die pbb-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,83 EUR. Die pbb-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,83 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,90 EUR. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251.824 Stück gehandelt.

Bei 9,88 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 157,96 Prozent Plus fehlen der pbb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,67 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten pbb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte pbb am 09.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte pbb 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Am 05.03.2025 wird pbb schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,388 EUR je Aktie in den pbb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt mittags