pbb Aktie News: pbb zeigt sich am Montagvormittag freundlich

pbb im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von pbb zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von pbb zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die pbb-Aktie bisher bei 3,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.609 pbb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 9,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die pbb-Aktie mit einem Kursplus von 154,12 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 5,66 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass pbb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete pbb 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. pbb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat pbb 123,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von pbb veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,388 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt mittags