pbb Aktie News: pbb am Freitagnachmittag tiefrot

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 10,9 Prozent auf 7,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die pbb-Aktie bis auf 7,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 848.646 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2022 markierte das Papier bei 10,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,00 EUR je pbb-Aktie aus.

Am 09.08.2022 hat pbb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pbb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,07 Prozent auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 162,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,15 EUR je Aktie belaufen.

