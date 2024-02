pbb Aktie News: pbb am Vormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,73 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,73 EUR. Der Kurs der pbb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,72 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.950 pbb-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 165,02 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR. Im Vorjahr hatte pbb 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat pbb mit einem Umsatz von insgesamt 123,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte pbb am 07.03.2024 vorlegen. Am 05.03.2025 wird pbb schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass pbb einen Gewinn von 0,388 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

