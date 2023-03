pbb Aktie News: pbb macht am Mittag Boden gut

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 7,90 EUR zu. In der Spitze legte die pbb-Aktie bis auf 8,07 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,90 EUR. Der Tagesumsatz der pbb-Aktie belief sich zuletzt auf 469.595 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 12,44 EUR. 36,50 Prozent Plus fehlen der pbb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,76 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte pbb am 09.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,07 Prozent auf 123,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von pbb wird am 15.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte pbb möglicherweise am 13.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je pbb-Aktie.

