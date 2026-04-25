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PBCO Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
PBCO Financial Corporation Registered SHs
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PBCO Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PBCO Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 12,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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