Geldpolitik in Fernost: Chinas Zentralbank hält an bisheriger Zinslinie fest

PBoC

21.09.26 07:25 Uhr

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet.

Die People's Bank of China beließ den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Maßstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite. Die Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) fiel, obwohl wichtige Indikatoren in den vergangenen Monaten auf eine schwächelnde Binnennachfrage in China hinwiesen, einschließlich des Konsums und der Investitionen. Da robuste Exporte das Wirtschaftswachstum aber absichern, rechnen Ökonomen in naher Zukunft nicht mit unmittelbaren Konjunkturmaßnahmen.

DJG/DJN/cbr/mgo

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