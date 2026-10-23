PC Jeweller stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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PC Jeweller präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,54 Milliarden INR – ein Plus von 27,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PC Jeweller 8,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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