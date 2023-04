PCA: Chinas Automarkt stagniert im März auf Vorjahresniveau

PEKING (dpa-AFX) - Der Automarkt in China hat im März auf dem Vorjahresniveau verharrt. Mit knapp 1,6 Millionen Fahrzeugen blieb die Zahl der Einzelhandelsauslieferungen nahezu unverändert, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies aber einer weiteren Erholung, nachdem der Absatz bereits im Februar wieder an Fahrt gewonnen hatte.

Auch der Absatz von Autos mit alternativen Antrieben erholte sich weiter. Mit 549 000 Stück wurden im März rund fünf Prozent mehr verkauft als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Februar lag das Plus bei 27 Prozent.

Seit Jahresbeginn haben Hersteller in der Volksrepublik nach PCA-Angaben insgesamt fast 4,3 Millionen Fahrzeuge abgesetzt und damit etwa 13 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) der wichtigste Einzelmarkt./ngu/jsl/jha/