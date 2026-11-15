PCS Edventures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

PCS Edventures hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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