PCS Edventures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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PCS Edventures hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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