PCS Edventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
PCS Edventures hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS Edventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PCS Edventures
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PCS Edventures
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle PCS Edventures Aktie News
PCS Edventures Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PCS Edventures nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.