PCS Edventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

16.08.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS Edventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

PCS Edventures hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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