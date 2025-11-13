PCS Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PCS Technology hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net