PDG Realty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PDG Realty lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 81,99 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,78 Prozent zurück. Hier wurden 3,1 Millionen USD gegenüber 6,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net