PDG Realty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PDG Realty hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,75 USD gegenüber -494,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen USD – eine Minderung von 69,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net