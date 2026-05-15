PDG Realty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
18.05.26 06:35 Uhr
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PDG Realty hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,75 USD gegenüber -494,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen USD – eine Minderung von 69,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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