DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.363 +0,3%Euro 1,1379 -0,0%Öl 100,3 -0,4%Gold 4.028 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Peak Discovery Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Peak Discovery Capital hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Peak Discovery Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Peak Discovery Capital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Peak Discovery Capital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.