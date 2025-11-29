Peak Discovery Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Peak Discovery Capital hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Peak Discovery Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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