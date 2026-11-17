PeakCart Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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PeakCart Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -43,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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