Pearl Diver CR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Pearl Diver CR präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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