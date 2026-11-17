Pearl Diver Credit Company lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Pearl Diver Credit Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net