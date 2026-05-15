Pedevco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Pedevco präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 360,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Pedevco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pedevco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pedevco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent