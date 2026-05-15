Pedevco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pedevco präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 360,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net