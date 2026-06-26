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Pediapharm stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pediapharm Inc Registered Shs
2,42 EUR -0,04 EUR -1,63%
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Pediapharm veröffentlichte am 25.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Pediapharm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pediapharm ein EPS von 0,130 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,89 Prozent auf 150,68 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 137,29 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.net

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