Pegatron: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pegatron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net