Private Equity Holding hat das Geschäftsjahr 2025/26 per 31. März mit einem Nettoinventarwert von 157,10 Euro je Aktie abgeschlossen, was einem Rückgang von 3,1 Prozent in Euro inklusive Ausschüttungen entspricht.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel